Врач рассказала, о каких болезнях говорит постоянная зевота

Частая зевота может возникать из-за синдрома хронической усталости, который развивается на фоне переработок и недостаточного количества отдыха. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, при такой усталости человеку могут не помогать даже восьмичасовой сон или два выходных. Врач отметила, что зевота может часто возникать при тревожном расстройстве или депрессии, а также синдроме обструктивного апноэ сна. Она пояснила, что в последнем случае из-за кратковременных остановок дыхания человек может не высыпаться. Еще одна причина — сахарный диабет.

«Это происходит из-за того, что глюкоза не усваивается, а организму не хватает энергии. <...> Если возникает беспричинная зевота, особенно в сочетании с невозможностью поднять руку, перекошенным углом рта или невнятной речью, нужно вызвать скорую помощь. Это признак начинающегося инсульта», — заключила Чернышова.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что организм начинает посылать нестандартные сигналы, когда усталость накапливается и перерастает в хроническую. Так, например, частые зевки могут говорить о том, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна.

Ранее были найдены области мозга, отвечающие за заразную зевоту.