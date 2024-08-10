Найдены области мозга, отвечающие за заразную зевоту

Международная команда ученых исследовала мозговые процессы, которые приводят к автоматической имитации. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

Имитационное поведение лежит в основе многих сложных социальных взаимодействий и может влиять на отношения между людьми. Однако иногда автоматическая имитация вредна, например, когда вратарь повторяет движения форварда.

«Автоматическая имитация — распространенное поведение в повседневной жизни. Например, когда мы видим, как кто-то зевает, у нас сразу же возникает желание зевнуть. Также речь или выражение лица могут адаптироваться к собеседнику», — объяснили ученые.

В новом исследовании ученые изучили мозг 80 здоровых добровольцев с помощью метода стимуляции мозга CCPAS. Их разделили на четыре группы, каждую из которых подвергли воздействию различных протоколов стимуляции.

До и после стимуляции участники выполняли добровольную имитацию, либо автоматическую. Ученые выявили цепи активности нервных клеток, которые отвечают за автоматическую имитацию.

«Усиление связности между вентральной областью премоторной коры и первичной моторной корой способствовало автоматической имитации поведения других людей», — рассказали ученые.

Результаты работы помогут улучшить лечение людей с неврологическими нарушениями и расстройствами социальной дисфункции.

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