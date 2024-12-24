Молодая россиянка украла телефоны на 700 тысяч рублей и попалась полиции

В Якутске девушка украла телефоны на 700 тысяч рублей и попалась полиции

В Якутске 19-летняя девушка похитила из магазина телефоны на сумму более, чем 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, экс-сотрудница магазина пришла в торговую точку, забрала ключи от витрин и украла четыре телефона, когда работника не было на месте. На следующий день она таким же образом похитила еще пять гаджетов. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленница сдала семь украденных телефонов в комиссионные магазины. Еще один продала по объявлению, и один оставила себе.

В отношении преступницы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Сочи бывший сотрудник гипермаркета перфоратором сделал дыру в стене и украл выручку из сейфа магазина. Однако сотрудники уголовного розыска смогли установить его личность и задержали злоумышленника.

Ранее вор попытался украсть телефон, когда мужчина снимал на него предложение руки и сердца.