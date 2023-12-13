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Экс-сотрудник гипермаркета проделал дыру в стене и украл выручку из сейфа магазина

В Сочи экс-сотрудник магазина сделал дыру в стене и украл деньги из сейфа

В Сочи бывший сотрудник гипермаркета перфоратором сделал дыру в стене и украл выручку из сейфа магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, ранее судимый 33-летний мужчина из Псковской области три дня приходил по ночам на стройку и при помощи перфоратора делал дыру в стене гипермаркета. Позже через это отверстие он пролез в магазин, нашел ключи от служебного помещения, проник туда и вскрыл сейф.

Всего экс-работнику удалось похитить 350 тысяч рублей выручки гипермаркета. Однако сотрудники уголовного розыска смогли установить его личность и задержали злоумышленника.

Полицейские изъяли у преступника 240 тысяч рублей. Сообщается, что часть средств он успел потратить. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россияне хотели украсть деньги у бизнесмена, но перепутали сейфы.

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