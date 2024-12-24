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Онколог рассказал о важных действиях после обнаружения рака

Онколог Сулиманов: пациент должен вовремя сообщать об изменении состояния
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Depositphotos

По данным онколога-консультанта платформы Resymon Магомеда Сулиманова, успешное лечение рака во многом определяется активным вовлечением самих пациентов. Он отметил, что после постановки диагноза важным является соблюдение ряда рекомендаций, пишут «Известия».

«Для любого пациента с онкологическим заболеванием самый главный ресурс — это время, которое нельзя упускать. Конечно, большое значение имеет стадия заболевания. Но важно понимать, что, будь то первая или четвертая стадия, наиболее значимых результатов в лечении можно достичь только при комбинированной работе между врачом и пациентом», — подчеркнул Сулиманов.

Сулиманов также акцентировал внимание на том, что пациенты обязаны своевременно сообщать врачу обо всех изменениях в своем состоянии, как положительных, так и отрицательных. Открытость и полнота предоставляемой информации играют ключевую роль. На любые изменения стоит реагировать как можно быстрее.

Ранее набор добровольцев для испытания российской онковакцины был временно приостановлен.

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