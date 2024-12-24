В РФ домофоны приобретут новое важное свойство

Домофоны будут интегрированы в систему оповещения населения в России, но не станут ее основной частью, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью РИА Новости.

«Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о внедрении домофонов в систему оповещения.

В настоящее время оповещение населения осуществляется преимущественно через SMS-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами в местах массового скопления людей.

В марте этого года Куренков отмечал, что оборудование домофонов может быть использовано для передачи экстренных сообщений о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что не все люди постоянно держат включенными телевизоры или телефоны, поэтому домофоны могут быть более эффективным средством оповещения.

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