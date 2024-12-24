Названы возможные задачи плавающего танка «Спрут»

Плавающий легкий танк 2С25М «Спрут-СДМ1» может найти свое применение в подразделениях Росгвардии, выполняющих задачи зачистки освобожденных территорий. Такую возможность рассматривают в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Как отмечают авторы публикации, войска Росгвардии не раз вступали в боестолкновения с подразделениями противника в ходе специальной военной операции. Анализ опыта боевых действий показал потребность подобных подразделений в легких танках.

«Исходя из накопленного опыта, поднимается вопрос о танковых подразделениях в составе Росгвардии. Их можно будет привлекать к «зачистке» освобожденных территорий от ДРГ и мелких подразделений противника», — говорится в докладе.

Авиадесантируемый плавающий танк «Спрут» оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой и пулеметами. По огневой мощи эта гусеничная машина сопоставима с основными танками РФ. Максимальная скорость «Спрута» по шоссе составляет 70 километров в час.

В октябре «Спрут-СДМ1» производства Курганмашзавода получил возможность стрелять снарядами с дистанционным подрывом.

Ранее ВС РФ уничтожили немецкий танк в Харьковской области.