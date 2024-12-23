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В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

Telegram-аккаунт главы Перми взломали, разместив оскорбительный пост
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Telegram-аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина был взломан, после чего злоумышленники разместили в нем оскорбительный пост. Об этом сообщает РИА Новости.

События развивались так: в 21:34 по московскому времени в аккаунте мэра появился публикация с неприемлемым содержанием, касающимся его здоровья. Однако этот пост быстро был удален, и примерно через 10 минут стало известно о взломе учетной записи.

«Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — сообщается в последнем заявлении мэра.

Кроме того, он порекомендовал жителям обращаться к его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» для получения актуальной информации.

До этого хакеры атаковали прямую линию с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, поэтому жители региона не могли дозвониться в студию.

Ранее Роскомнадзор собрался использовать ловушки для хакеров.

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