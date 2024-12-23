Россиянин продал бетонные плиты весом 25 тонн, а потом украл их у покупателя

В Забайкалье мужчина продал бетонные плиты, а потом украл их у покупателя

Житель Краснокаменска стал фигурантом уголовного дела за кражу бетонных плит, которые он накануне продал. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Краснокаменска, он сообщил, что купил у неизвестного ему ранее мужчины пять бетонных плит общим весом 25 тонн. Сразу вывезти покупку с территории гаражного кооператива потерпевший не смог.

Через некоторое время ему поступил звонок от продавца, который сообщил, что плиты кто-то украл, возвращать деньги он отказался. Забайкалец обратился с заявлением в правоохранительные органы. Выяснилось, что предприимчивый продавец решил дважды нажиться на товаре. 60-летний злоумышленник, воспользовавшись тем, что новый владелец не забирает товар, вывез его. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Тюмени двое приятелей ограбили магазин, угрожая продавцу ножом. Двое злоумышленников ворвались в торговую точку на улице Барнаульской, один из грабителей был вооружен ножом, угрожая им продавцу, он потребовал достать наличные из кассы. Второй налетчик вышел на улицу и следил за обстановкой вокруг магазина. Забрав деньги, грабители скрылись. Оперативникам удалось задержать подозреваемых, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о разбое, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка украла 15 млн рублей из кассы магазина, в котором работала.