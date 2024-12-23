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Стали известны победители конкурса Президентского фонда культурных инициатив

В конкурсе Президентского фонда культурных инициатив победили 1016 проектов
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Pexels

Президентский фонд культурных инициатив поддержит 1016 проектов из 86 регионов. Об этом стало известно по итогам независимой экспертизы. Общая сумма поддержки составит 5 млрд 730 млн рублей.

Отмечается, что средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе впервые составил 115%. Так, в качестве собственного вклада победители намерены привлечь 6 млрд 592 млн рублей.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко, в этом конкурсе была достаточно жесткая конкуренция.

«Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, — это подтверждение качества проекта», — добавил он.

По количеству поддержанных проектов регионами-лидерами стали Москва, Нижегородская область, Белгородская область, Санкт-Петербург, Удмуртская республика, Новосибирская область и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте ПФКИ.

Как подчеркнул гендиректор ПФКИ Роман Карманов, заявки с каждым разом становятся все более проработанными.

«Мы видим, как масштабируются проекты, укрепляются команды, появляется сотрудничество между проектами-победителями. Сегодня можно говорить о том, что авторы творческих проектов создают свое большое сообщество по всей стране. Все проекты, получающие поддержку ПФКИ, транслируют традиционные духовно-нравственные ценности», — сказал он.

Карманов уточнил, что в этот раз из 1016 творческих команд 544 победили впервые. Он добавил, что 196 из них добились победы с первой попытки, а 348 уже подавали заявки, но ранее не были поддержаны.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций – 519 (51%), муниципальные учреждения являются авторами 240 (24%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели – 136 (13%), коммерческие организации 121 (12%).

Напомним, 17 декабря стартовал новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив на второе полугодие 2025 года, заявки на участие в нем принимаются до 6 февраля.

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