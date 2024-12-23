Жительница Севастополя осталась без жилья, поверив мошенникам

Телефонные мошенники запугали жительницу Севастополя уголовным делом, заставили продать квартиру и перевести им все вырученные средства. Об этом сообщает городское управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя веб-разработчица, женщина сообщила, что с ноября общалась по телефону с неизвестными. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ сообщили потерпевшей, что на нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а ее квартиру пытаются продать.

Под угрозой привлечения к уголовной ответственности телефонные злоумышленники убедили перепуганную женщину сохранить в тайне состоявшийся разговор и строго выполнять их инструкции. Женщина выставила жилье на продажу, вырученные 6,5 млн рублей она перевела на указанные аферистами счета.

После получения денег преступники потребовали у потерпевшей еще полмиллиона рублей, россиянка обратилась за помощью к матери. Когда пенсионерка узнала от дочери о ее участии в «секретной операции», то поняла, что та стала жертвой мошенников.

Ранее россиянин отдал мошенникам 13 млн рублей, поверив в уголовное дело.