Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Севастополя осталась без жилья, поверив мошенникам

В Севастополе женщина продала квартиру и отдала мошенникам 6,5 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

Телефонные мошенники запугали жительницу Севастополя уголовным делом, заставили продать квартиру и перевести им все вырученные средства. Об этом сообщает городское управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя веб-разработчица, женщина сообщила, что с ноября общалась по телефону с неизвестными. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ сообщили потерпевшей, что на нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а ее квартиру пытаются продать.

Под угрозой привлечения к уголовной ответственности телефонные злоумышленники убедили перепуганную женщину сохранить в тайне состоявшийся разговор и строго выполнять их инструкции. Женщина выставила жилье на продажу, вырученные 6,5 млн рублей она перевела на указанные аферистами счета.

После получения денег преступники потребовали у потерпевшей еще полмиллиона рублей, россиянка обратилась за помощью к матери. Когда пенсионерка узнала от дочери о ее участии в «секретной операции», то поняла, что та стала жертвой мошенников.

Ранее россиянин отдал мошенникам 13 млн рублей, поверив в уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами