Глава Ленобласти заявил, что Ленобласть не присоединится к Санкт-Петербургу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что вопрос о возможном присоединении к Санкт-Петербургу прилегающих районов Ленинградской области, где идет активное развитие территории, не будет подниматься в ближайшей и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дрозденко, вопрос о присоединении к Петербургу новых городов Мурино и Кудрово, а также других районов, периодически поднимается общественностью. При этом между субъектами достигнута договоренность согласованно развивать районы, не меняя существующих территорий. Глава региона подчеркнул, что изменение границ между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью не будет ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе.

«Во-первых, потому что мы объявили еще два года назад, что мы развиваемся по принципу «два самостоятельных субъекта — одна агломерация». Второе, мы прекрасно понимаем, что любая такая территория — это серьезная нагрузка на бюджет, и у каждого субъекта есть свои обязательства», — сказал Дрозденко.

В середине ноября оперативный штаб Ленинградской области принял решение ввести ограничения на посещение внешних островов Финского залива. Губернатор региона тогда подчеркнул, что ограничения необходимы для повышения эффективности работы пограничной службы. В частности, речь идет о предотвращении угроз использования дронов в акватории Финского залива и обеспечении безопасности на российской территории.

Ранее в Ленобласти ввели новую выплату для беременных студенток.