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Годовалая девочка попала в реанимацию, отравившись растворителем

В Нижегородской области годовалый ребенок отравился растворителем
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FotograFFF/Shutterstock

В Нижегородской области устанавливаются обстоятельства отравления годовалого ребенка, спасти девочку медики не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Новопокровское, годовалая девочка была доставлена в отделение реанимации местной больницы в тяжелом состоянии. Врачи установили, что ребенок отравился неизвестным веществом.

По данным местных СМИ, ребенок нашел в одной из комнат бутылку с растворителем и сделал глоток. Мать, заметив, что дочь начала задыхаться, немедленно вызвала скорую помощь, но спасти девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее в Петербурге школьник попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.

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