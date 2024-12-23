Глава Мурманской области рассказал о работе социальных кластеров «Сопки»

Более 80 молодежных пространств кластера «Сопки» были открыты в Мурманской области в рамках регионального плана «На Севере — жить». Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Чибис, которого цитирует пресс-служба главы области.

Андрей Чибис напомнил, что первые кластеры были открыты в 2021 году.

Сейчас проект включает молодежные «Сопки», «Сопки.Спорт», «Сопки.Озера», «Сопки.Семья», «Сопки.21А» и «Сопки.Добро», уточнил глава региона.

Дополнительные кластеры «Сопки» и «Сопки.Спорт» были открыты на подшефной территории Мурманской области — в Приморске Запорожской области, сказал Андрей Чибис.

Инфраструктурой молодежных кластеров покрыто 95% территории Мурманской области. В 2024 году было открыто восемь таких пространств.

«В этом году, по состоянию на начало декабря, специалистами в молодежных пространствах проведено более 6 тыс. мероприятий с общим охватом более 200 тыс. молодых людей. Количество посетителей с 2021 года увеличилось почти в 7 раз», — подчеркнул губернатор.

По его словам, особой популярностью пользуются спортивные пространства.

С 2022 года их посетили более 75 тыс. человек, из них в этом году — более 41 тыс. человек.

«Осенью текущего года в мончегорских «Сопках.Спорт» был запущен пилотный проект, разработанный совместно с «СберИнтегро». Он позволил вести электронный учет посещаемости, а занимающимся выбирать удобное время для записи в мобильном приложении «Спорт рядом». К 1 декабря подключение к программе онлайн-записи и учета посещений обеспечено в 36 пространствах», — сказал Андрей Чибис.

В 2025 году комитет молодежной политики Мурманской области запланировал конкурс на лучшие «Сопки». Специальная комиссия оценит лучше практики в муниципалитетах и проведет конкурс профессионального мастерства среди сотрудников.

Также во всех муниципалитетах региона открыто 38 бесплатных спортивных пространств «Сопки.Спорт».

В 2024 году создано 21 пространство в Кольском районе, Ревде, Печенге, Снежногорске, Полярном, 27 км, Оленегорске-1, Кандалакше, Видяево, Островном, Кировске, Мурманске, Североморске-3.

Кроме того, в Оленегорске работают «Сопки.Озера», а до конца года в Мурманске на озере Среднее свою работу начнет второе такое пространство, добавили в пресс-службе областного правительства.