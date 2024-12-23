Пьяный петербуржец искал Валеру в магазине одежды и уснул, уткнувшись в платья

В Петербурге мужчина разгромил магазин женской одежды и попал на видео

В Петроградском районе Петербурга задержали местного жителя, который устроил погром в магазине и заснул, упав на платья. Об этом сообщает управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Нетрезвый петербуржец вломился в торговую точку в ночь на 22 декабря, мужчина разбил стеклянную входную дверь. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, пьяный мужчина выкрикивал имя «Валера», переворачивал мебель и стойки с женской одеждой, упал и заснул на платьях.

По указанному адресу незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны, 41-летнего гражданина задержали. Сумма причиненного им ущерба устанавливается.

До этого сообщалось, что в Пушкинском районе Петербурга группа подростков разбила дверь в супермаркете. Шум услышали местные жители, которые сумели задержать участников налета, юноши переданы сотрудникам полиции. Один из грабителей сбежал с преступления, его личность устанавливается.

Ранее пьяный россиянин с битой гнался за подростками и разгромил алкомаркет.