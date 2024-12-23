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В Подмосковье двухлетний ребенок проглотил камень, перепутав его с конфетой

В Подмосковье врачи извлекли из желудка ребенка декоративный камень
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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Королевской больницы оказали помощь двухлетнему мальчику, который случайно проглотил декоративный камень. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение был доставлен двухлетний мальчик. Родители вызвали ребенку скорую помощь, когда обратили внимание на рвоту и боль в животе. В ходе обследования в желудке маленького пациента было обнаружено инородное тело — декоративный камень, который мальчик проглотил, перепутав с конфетой.

«Благодаря своевременному обращению, последствий для здоровья ребенка удалось избежать. Мы достали камень в ходе процедуры гастроскопии, используя технологичное эндоскопическое оборудование», — рассказал врач-эндоскопист Сергей Глотов.

Состояние мальчика не вызывает у врачей опасений, он выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Москве помогли мальчику, который семь лет испытывал проблемы с дыханием. У 12-летнего ребенка часто диагностировали гаймориты, специалисты замечали зловонный запах из носа. Позже выяснилось, что причиной стал силиконовый амбушюр от наушников.

Ранее ребенок попал в больницу во Владимире, проглотив алюминиевый кинжал.

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