В Петербурге пьяный муж изнасиловал жену в первую брачную ночь

В Петербурге невеста попала в больницу после первой брачной ночи

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства изнасилования молодой женщины, на пострадавшую напал муж в первую брачную ночь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

23-летняя девушка была госпитализирована в НИИ скорой помощи 23 декабря, ее доставили в больницу с маточным кровотечением и синяками на шее. Пострадавшая рассказала, что накануне праздновала свадьбу с возлюбленным.

22 декабря молодой муж в состоянии алкогольного опьянения схватил новоиспеченную жену за горло, девушка потеряла сознание. Очнувшись, она почувствовала резкую боль в области живота и вызвала скорую помощь. Нетрезвого супруга задержали по подозрению в изнасиловании. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Казани изнасиловал гостью и выкинул ее в окно. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. У пациентки диагностировали переломы позвоночника и копчика, о состоянии россиянки не сообщается.

Ранее россиянка заявила в полицию на взрослого сына, который изнасиловал школьницу.