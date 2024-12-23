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Россиянин пытался ограбить отделение банка с помощью записки

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который пытался ограбить банк

В Ростовской области мужчина пытался ограбить банк с помощью записки с угрозами, он требовал 1,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

35-летний житель Ростова-на-Дону угрожал взорвать отделение банка, если ему не отдадут полтора миллиона рублей. Грабитель в маске вошел в помещение кассы и протянул сотруднице записку с угрозами, женщина нажала тревожную кнопку, заметив ее движение, злоумышленник сбежал.

Подозреваемого в попытке ограбления удалось задержать, взрывных устройств при нем обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Свердловской области местный житель предстанет перед судом за серию налетов на банки, за восемь лет злоумышленник совершил 12 нападений на офисы кредитных учреждений и похитил почти 40 млн рублей. На допросах мужчина утверждал, что совесть его не мучает, так как он грабил не людей, а финансовые организации. Он нигде не работал и жил на похищенные средства.

Ранее в Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9,5 млн рублей.

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