В российском городе провели конкурс детских рисунков Сталина

В Иркутске провели конкурс детских рисунков советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Молодые с 5-8 класса интересуются, кто такой Сталин, почему его очерняют и почему для нас он является героем, почему дедушки и бабушки уважают его. Почему Советская держава была такой огромной и могущественной, и сейчас у нас существуют проблемы», — говорится в публикации.

По данным источника, иркутские школьники представили портреты к 145-й годовщине руководителя СССР по инициативе движения «Наш Сталин». На конкурс собрали около 40 работ, в ходе мероприятия дети также прочитали стихи про советского вождя.

Иосиф Сталин — советский политический, государственный, военный и партийный деятель, российский революционер. Фактический руководитель СССР. Родился 21 декабря 1879 года в семье ремесленника. По другим данным, дата рождения 18 декабря 1878 года.

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