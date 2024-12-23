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В Пермском крае пенсионер выстрелил в голову знакомому на охоте

В Пермском крае мужчина получил пулю в голову во время охоты
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Телеграм-канал СУ СК России по Пермскому краю

Житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела за случайный выстрел на охоте, пуля попала в голову его приятелю, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 21 декабря в лесном массиве возле деревни Заречная. Два приятеля отправились на охоту, в какой-то момент 67-летний мужчина выстрелил из охотничьего карабина «Тигр», пуля попала в голову его 68-летнему знакомому, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый полностью подтвердил свою причастность к совершенному преступлению, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

До этого сообщалось, что в пригороде Талдома Московской области двое мужчин получили огнестрельные ранения на охоте. Одного из пострадавших спасти не удалось, он потерял слишком много крови, второй госпитализирован в отделение реанимации одной из подмосковных больниц. Стрельбу могли открыть другие охотники, перепутав мужчин с животными.

Ранее в Приморье медведь растерзал охотника с заклинившим ружьем.

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