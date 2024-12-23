Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве и ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии
close
Reuters

В Киеве и Сумской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил в Telegram-канале энергохолдинг «ДТЭК».

«Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев», — говорится в сообщении компании.

20 декабря ДТЭК принял решение ограничить распространение информации о состоянии энергосистемы из-за «соображений безопасности». В компании подчеркнули, что будут информировать население страны о решении вернуться к «графикам стабилизационных отключений».

По данным издания «Страна.ua», украинцы массово жалуются на то, что подачу электроэнергии отключают не только не по графику, но и неравномерно.

Перебои связаны с нововведением, которое распределяет потребителей электроэнергии на подгруппы и предусматривает дополнительные полчаса на включение электроэнергии. Предполагалось, что это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему страны.

Ранее в Госдуме призвали лишать украинцев тепла и света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами