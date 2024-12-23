В Киеве и ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Сумской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил в Telegram-канале энергохолдинг «ДТЭК».

«Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев», — говорится в сообщении компании.

20 декабря ДТЭК принял решение ограничить распространение информации о состоянии энергосистемы из-за «соображений безопасности». В компании подчеркнули, что будут информировать население страны о решении вернуться к «графикам стабилизационных отключений».

По данным издания «Страна.ua», украинцы массово жалуются на то, что подачу электроэнергии отключают не только не по графику, но и неравномерно.

Перебои связаны с нововведением, которое распределяет потребителей электроэнергии на подгруппы и предусматривает дополнительные полчаса на включение электроэнергии. Предполагалось, что это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему страны.

Ранее в Госдуме призвали лишать украинцев тепла и света.