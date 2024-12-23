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Беременные студентки в Ульяновской области будут получать выплату с 2025 года

Русских: беременные студентки в Ульяновской области получат по 200 тысяч рублей
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Shutterstock

Беременные студентки, которые обучаются на очном отделении в вузах и колледжах Ульяновской области, будут получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей с 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что дал поручение правительству разработать инициативы, направленные на совершенствование системы мер поддержки для семей с детьми. По словам Русских, в следующем году область получит дополнительные средства из федерального бюджета.

«Например, введем единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей беременным, которые обучаются очно в вузах и ссузах», — сказал губернатор на заседании штаба по комплексному развитию области.

По его данным, в 2024 году финансовая господдержка ежемесячно оказывалась 19,2 тысячи семей с детьми. На эти цели было потрачено 6,7 млрд рублей.

Русских добавил, что в этом году в регионе родилось 750 детей благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В середине апреля сообщалось, что в Ульяновской области члены законодательного собрания рассмотрят законопроект о запрете к склонению к искусственному прерыванию беременности. Под склонением законодатели подразумевают уговоры, предложения, подкуп. Депутаты отмечали, что к склонению не относится информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 2025 года молодым семьям будут доплачивать по 300 тысяч рублей.

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