В Швеции мужчина выстрелил в друга, потому что тот съел его каперсы

В Швеции приятель выстрелил в друга, потому что тот съел его каперсы, пишет местный портал Аftonbladet.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в городе Уппсала, в результате которого мужчина получил ранение в ногу во время ужина с друзьями. В ходе общения между приятелями возник конфликт из-за каперсов. Хозяин дома сообщил, что планирует добавить в одно блюдо каперсов и угрожал выстрелить в того, кто их съест.

Гость вечера решил, что это шутка, съев все каперсы. Увидев это, мужчина взял охотничье ружье и сделал выстрел. Остальные гости вызвали пострадавшему скорую помощь. Приехавшие врачи забрали раненого в больницу, сообщив, что угроз для его жизни нет.

«Он просто выстрелил ему из винтовки, но в ногу, так что это не опасно для жизни», — говорится в заявлении.

Полиция арестовала стрелка, который теперь подозревается в нападении при отягчающих обстоятельствах и преступлениях с оружием.

Ранее в США мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки.