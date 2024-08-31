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Подросток из ХМАО спрятал мешок с наркотиками на даче у родителей

В ХМАО юноша спрятал у родителей мешок с наркотиками и получил 6,5 года колонии

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Pexels

В Лангепасе огласили приговор 17-летнему местному жителю за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Юноша прятал мешок с запрещенными веществами на даче у родителей. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным следствия, молодой человек с октября 2023 года получал партии наркотических средств у своего знакомого, забирал запрещенные вещества, расфасовывал их по пакетикам и размещал в тайники. Сведения о местах тайников подросток передавал сообщнику за денежное вознаграждение.

В марте 2024 года несовершеннолетний получил наркотическое средство массой около килограмма, часть которого он расфасовал на несколько свертков для размещения в тайниках. Оставшуюся часть для последующего распространения он хранил на даче у родителей.

Подросток был задержан с поличным — при попытке сделать очередную «закладку». При личном досмотре у него был изъят один сверток с наркотиком, а на даче у родителей — мешок весом более 500 грамм. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее несовершеннолетняя россиянка сбывала наркотики в пункте выдачи заказов маркетплейса.

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