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Россиянам объяснили, как оптимизировать память на смартфоне

Менеджер Томилина посоветовала очистить кэш на смартфоне
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Shutterstock

Вне зависимости от того, какой у пользователя смартфон, оптимизацию памяти устройства следует начинать с удаления ненужных файлов — старых фотографий, документов, видео и неиспользуемых приложений. Такой совет в беседе с РИАМО дала менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Дарья Томилина.

«Перед удалением внимательно просмотрите эти данные и убедитесь в том, что они вам больше не понадобятся. Следующий совет — удаляйте кэш-файлы с вашего смартфона», — сказала эксперт.

Она пояснила, что кэш-файлы — это временные данные, которые накапливаются в процессе работы приложений. При большом количестве они могут замедлять работу гаджета.

Также специалист порекомендовала пользоваться облачными сервисами для хранения и пересылки данных.

Как сообщало издание Ferra, для обеспечения быстрой работы смартфона необходимо учитывать не только объем оперативной памяти (ОЗУ), но и ее тип. На сегодняшний день наиболее распространенными являются модули LPDDR4x и LPDDR5, последний из которых чаще всего используется во флагманских моделях.

Что касается объема оперативной памяти, то для комфортного использования смартфона с социальными сетями и мессенджерами достаточно 4 ГБ.

Ранее эксперт рассказал о смартфонах, которые взрываются чаще всего.

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