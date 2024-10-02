Найденная в подвале дома картина оказалась подлинником Пикассо

Картина, найденная старьевщиком, когда он расчищал подвал своего дома, оказалась оригинальной работой художника Пикассо, пишет The Guardian.

История этого открытия началась в 1962 году, когда старьевщик по имени Луиджи Ло Россо нашел свернутую в рулон картину. Подозревая, что она не несет в себе ценности, мужчина повесил ее в гостиной.

Позже его сын, прочитав энциклопедию по истории искусств, стал подозревать, что картина может принадлежать Пикассо.

«Мой отец был с Капри и собирал всякий хлам, чтобы продать его за бесценок. Он нашел картину еще до моего рождения и понятия не имел, кто такой Пикассо», — рассказал мужчина.

Семья обратилась к экспертам для проверки, а графоаналитик Чинция Альтьери провела тщательный анализ рисунка и пришла к выводу, что она действительно принадлежит именитому художнику.

«Я работала над ней месяцами, сравнивая ее с некоторыми из его оригинальных работ», — прокомментировала специалист.

Семейство решило сохранить картину и теперь надеется, что Фонд Пикассо в Малаге признает ее подлинность. Работа художника, которую оценили примерно в €6 млн, сейчас находится в хранилище в Милане.

Ранее картину 2-летнего ребенка, называемого «Мини-Пикассо», продали за $7000.