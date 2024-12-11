В Англии после подвижных игр у шестилетней девочки случился инсульт, пишет Mirror.

Холли Аткинс, отвела свою шестилетнюю дочь Оттилию на игровую площадку, где после 30 минут активных игр девочка начала жаловаться на тошноту и головокружение. Рассматривая это как обычную усталость, мать решила, что пора возвращаться домой. Однако спустя несколько часов она заметила, что дошкольница страдает от двоения в глазах, что вызвало у британки серьезные опасения.

В больнице Холли узнала, что у Оттилии случился инсульт. Врачи объяснили, что он был вызван реактивацией вируса ветряной оспы, перенесенной девочкой 18 месяцев назад, что привело к отеку мозга.

Несмотря на сложную ситуацию, девочка уже находится дома и постепенно восстанавливается. Аткинс активно делится своим опытом, призывая родителей быть внимательными к симптомам инсульта у детей и не игнорировать их, даже если они кажутся незначительными.

«У Оттилии не было никаких предрасполагающих заболеваний, и она всегда была здоровой. Важно обращать внимание на такие признаки, как головокружение или проблемы со зрением. Я рада, что быстро отреагировала и сразу же отвезла ее в больницу», — прокомментировала она.

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