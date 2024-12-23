Колорист рассказала, какие окрашивания можно сделать на Новый год

Колорист Кукушина: яркое окрашивание можно сделать на Новый год

Для создания новогоднего образа можно добавить на волосы прозрачные пепельные или глубокие сложные оттенки. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер-колорист Дария Кукушина.

По ее словам, можно также сделать окрашивание с переливающимися голографическими глитч-прядями или окрашивание в технике эиртач с контурингом. Еще один вариант на праздники — окрашивание в прозрачных пепельных оттенках, добавила колорист.

«Тем же, кто хочет сделать на Новый год яркое окрашивание, советую обратить внимание на трендовые сложные и глубокие оттенки: насыщенный синий, фиолетовый и винно-красный — марсала», — продолжила Кукушина.

Она рекомендует выполнять яркие окрашивания с растяжкой цвета при помощи техники омбре.

Колорист, парикмахер Ольга Веденеева до этого говорила, что краску для самостоятельного окрашивания волос лучше всего покупать в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете, где есть лицензия на продажу средств. Помимо этого, она не рекомендует проводить процедуру на грязные волосы, потому что в этом случае нельзя получить чистый и красивый цвет.

Ранее колорист рассказала, что нужно учесть перед окрашиванием волос в блонд.