Дроны столкнулись и упали в толпу на рождественском шоу в США

В США дроны во время рождественского шоу врезались друг в друга и упали в толпу

Рождественское шоу в США закончилось травмами зрителей после того, как несколько дронов столкнулись в небе и упали прямо в толпу. Об этом сообщил телеканал Fox.

Это произошло 21 декабря во время шоу дронов над озером Элоа в Орландо, штат Флорида. Семилетний мальчик был доставлен в больницу из-за травм, полученных в результате инцидента. Его мать рассказала, что ему требуется экстренная операция на сердце.

Она призвала правительство Орландо и организатора мероприятия привлечь к ответственности за это катастрофическое шоу.

Федеральное управление гражданской авиации начало расследование. Власти города отменили второе шоу, сославшись на «технические неполадки».

Как сообщает People, кадры происшествия опубликовали в соцсетях участники. На одном из них виден момент, когда один из дронов полетел в сторону зрителей. На другом видео — несколько десятков дронов врезаются в воздухе и падают вниз на землю и в озеро.

Ранее сообщалось, что около 80% американцев не верят заявлениям властей о дронах.