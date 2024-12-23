Врач рассказала о пользе вязания для пожилых людей

Пожилым людям полезно заниматься вязанием, потому что оно помогает улучшить работу мозга и отвлечься от негативных мыслей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач уточнила, что любой подобный навык позволит задействовать новые нервные клетки, что положительно влияет на мозг и его активность.

«Все виды деятельности, где задействованы подушечки пальцев, есть точные мелкие движения кистей рук, очень полезны для мозга. Это позволяет сохранить память на долгие годы и улучшить работу органа», — подчеркнула Чернышова.

По ее словам, вязание также требует подсчетов и концентрации внимания, что также положительно сказывается на состоянии пожилых людей. Помимо этого, оно позволяет человеку проявить свои художественные способности и разгружает психологически, добавила специалист.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что вязание — отличное занятие, помогающее справиться со стрессом и полезное для профилактики болезней суставов. По ее словам, движения пальцами при вязании могут быть полезны для профилактики болезней суставов, особенно кистей, но «назвать вязание секретом долголетия и ясного ума сложно».

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