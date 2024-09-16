Врач объяснила, как пожилым поддерживать мелкую моторику

Лепка, шитье и вязание могут поддержать мелкую моторику в пожилом возрасте. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она уточнила, что мелкая моторика может улучшить мозговую деятельность, положительно влияет на речь и память, а также позволит продолжать самостоятельно наливать чай, пришивать пуговицы, чистить зубы, вставлять ключ в замок и так далее. Врач отметила, что для ее поддержания можно также плести, собирать пазлы, конструктор, привинчивать мелкие гайки и нанизывать бусинки на нить.

«Кроме того, стоит немного поиграть: насыпать в таз просо, рис или любую другую сухую крупу и положить туда какие-то относительно крупные предметы. Человек фактически вслепую будет пытаться найти их наощупь. Это очень полезно для развития мелкой моторики», — отметила Ярцева.

Исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Learning and Memory, до этого показало, что физические упражнения улучшают обучение мелкомоторным навыкам, что может быть полезно для музыкантов, хирургов и геймеров, — всех, кто хочет улучшить свою мелкую моторику.

Ранее ученые подтвердили, что сыр укрепляет здоровье мозга пожилых.