Врач предупредил, чем может обернуться невылеченная межпозвоночная грыжа

Межпозвоночная грыжа — это серьезная патология, требующая наблюдения и лечения. Однако, зачастую люди не обращают внимания на болезненные ощущения в позвоночнике и относятся к ним без должного внимания. О том, чем может обернуться невылеченная грыжа, «Газете.Ru» рассказал врач-нейрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Петр Волков.

«Наверное, для некоторых людей не будет секретом, если я скажу, что эти грыжи появляются не только в результате интенсивной физической нагрузки на позвоночник. Межпозвоночная грыжа может образоваться у обычного человека в результате травмы (падение с высоты) или в результате ДТП, у людей, привыкших постоянно поднимать тяжести, а также у людей с избыточной массой тела, ведущих малоподвижный образ жизни, или же с врожденной патологией соединительной ткани (например, с повышенной пластичностью сухожилий, любящих «щелкать» суставами). У такой категории людей появляется чувство, как будто позвоночник «затекает», особенно по утрам, когда человек проснулся и вместо бодрости испытывает неприятные ощущения в спине, желание размяться и найти удобное положение. А ведь это как раз и говорит о каких-то уже начавшихся патологических процессах повреждения позвонков», — заметил нейрохирург.

Он уточнил, что в такой ситуации первым начинает страдать так называемое фиброзное кольцо межпозвоночного диска — плотная ткань, как лента, охватывающая и ограничивающая внутреннюю часть диска — пульпозное ядро. Чаще всего она появляется в поясничном отделе позвоночника, реже — в шейном или грудном. В фиброзном кольце формируются микроскопические надрывы, дефекты соединительной ткани. При этом отмечается активное прорастание сосудов и нервных окончаний в такие места.

Основным симптомом патологии является сильная боль в спине, которая может быть как ноющей, так и пульсирующей (ослабевает или усиливается время от времени). Еще один достаточно неприятный симптом — «прострелы» в конечностях, которые проявляются в виде резкой боли в руке или ноге.

В некоторых случаях у пациентов с грыжей в шейном отделе может неожиданно онеметь плечо, предплечье, кисть или пальцы на руке, например безымянный или мизинец. В таком случае больному очень трудно сжимать руку. А вот при грыже в поясничном отделе, как правило, онемевают пальцы стопы и голень. И тогда больной начинает прихрамывать.

«Вся серьезность ситуации заключается в том, что вначале, при небольших размерах грыж, больные люди не испытывают каких-либо физических неудобств. Да и выраженных симптомов заболевания тоже нет. Проблемы появляются позже, с увеличением размеров грыжи, ее разделением на части, выходом фрагментов диска в просвет позвоночного канала и сдавливанием корешков спинного мозга. У пациентов при этом не только начинаются сильные боли в спине и конечностях, но и возможны трудности с дефекацией, мочеиспусканием, в крайних случаях развивается половая дисфункция», — предупредил Волков.

По его словам, самое неприятное, что может случиться с пациентами, — это невозможность полноценно двигаться и обслуживать себя, что доставляет особенный дискомфорт людям, привыкшим к активному образу жизни. Для некоторых людей быть постоянно прикованными к кровати из-за мучающей боли — психологически крайне тяжело.

Таким образом, нейрохирург посоветовал даже при малейших неудобствах, связанных с болью в спине, не пытаться решить проблему самостоятельно или надеяться, что боль сама пройдет. Как показывает врачебная практика, боль не проходит, у пациентов со временем начинаются серьезные проблемы со здоровьем, исправлять которые приходится уже нейрохирургам — во многих случаях с помощью хирургического вмешательства.

Ранее россиян предупредили об опасности протрузий межпозвоночных дисков.