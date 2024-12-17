Россиян предупредили об опасности протрузий межпозвоночных дисков

Самая известная и распространенная причина сильной боли в спине — межпозвонковые грыжи. Но встречаются и другие проблемы, также вызывающие боль и дискомфорт в области спины, например, протрузии межпозвоночных дисков. О том, что это такое и как их лечат, «Газете.Ru» рассказал врач-нейрохирург, травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Константин Средин.

«Наш позвоночник состоит из 32 (у некоторых людей из 33) позвонков, между которыми располагаются межпозвоночные диски — это своеобразные «прокладки» из хрящей, обеспечивающие позвоночнику подвижность и относительную гибкость и при этом удерживающие его в вертикальном положении. Здоровый диск устроен просто — это фиброзное кольцо (сам хрящ) снаружи и гелеобразное пульпозное ядро внутри него», — объяснил эксперт.

С возрастом, обычно из-за тяжелых физических нагрузок (силовой спорт, работа, связанная с подъемом грузов и т.д.), диски начинают постепенно разрушаться: пульпозное ядро вжимается в фиброзное кольцо и сдавливает его, возникают микротравмы. Это и есть протрузия. Если вовремя не начать лечиться, фиброзное кольцо под давлением изнутри лопнет, и часть содержимого ядра окажется снаружи — так появляется грыжа. Боль в спине возникает из-за того, что деформированное кольцо сдавливает корешки позвоночника, обладающие высокой чувствительностью (по ним, в частности, передаются нервные импульсы).

«Другими факторами риска, помимо физических нагрузок, являются генетическая предрасположенность и отсутствие нормального питания дисков (это питание осуществляется при движении, допустим, при ходьбе. Поэтому, скажем, при малоподвижном образе жизни питания диску не хватает, он теряет влагу и становится хрупким», — уточнил Средин.

Он отметил, что в целом боли в спине и онемение конечностей — повод как можно скорее обратиться к врачу. Обращаться нужно сначала к неврологу, который назначит обследование (анализ крови, МРТ, иногда УЗИ позвоночника — в дополнение к магнитно-резонансной томографии).

«И если окажется, что боль действительно вызвана протрузией, то врач, чтобы не допустить появления грыжи, постарается как можно скорее назначить консервативное лечение (обезболивающие препараты, массаж, лечебная физкультура, ограничение нагрузок), а если выяснится, что ситуация требует более серьезных шагов, пациента направят к нейрохирургу, который может предложить операцию — пункционную нуклеопластику», — рассказал специалист.

Суть операции, продолжил врач, заключается в выпаривании части пульпозного ядра и уменьшении объемов межпозвоночного диска, в результате чего диск перестает сдавливать корешки и боль уходит.

«Существуют довольно простые и понятные рекомендации для профилактики протрузий и грыж, — подчеркивает эксперт. — Это гигиена движений, здоровый образ жизни, умеренные, но регулярные физические нагрузки — например, ходьба, зарядка, бег, плавание. Не надо, придя в тренажерный зал, сразу торопиться взять большой вес — занимайтесь с инструктором, увеличивая нагрузки понемногу, плавно. А приезжая на дачу, постарайтесь не проводить все время согнувшись пополам на грядках или перетаскивая мешки с цементом — так вы точно надорвете спину», — резюмировал врач-нейрохирург.

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