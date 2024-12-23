Стало известно, какие онлайн-курсы россияне активно покупали в 2024 году

В 2024 году россияне чаще всего покупали онлайн-курсы по IT и дизайну

Самыми популярными направлениями онлайн-образования у россиян в 2024 году стали курсы по программированию и IT (19%), дизайну (17%), маркетингу и продажам (9%), красоте и здоровью (8%), бизнесу и управлению (7%).

Это показало исследование финансового маркетплейса Сравни, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средняя стоимость онлайн-курса зафиксирована на отметке 53 752 рубля. Чаще всего россияне покупали курсы стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей — 24%. Курсы по цене 50-100 тысяч рублей приобрели 23%, свыше 100 тысяч рублей — 22%, от 10 до 20 тысяч — 16%, а до 10 тысяч рублей — 13%.

«Популярность направлений, таких как программирование, дизайн и маркетинг, обусловлена постоянным спросом на соответствующих специалистов. В условиях быстрой цифровизации и трансформации бизнеса компании все острее нуждаются в квалифицированных специалистах. Инвестирование в обучение в этих областях становится не только актуальным, но и финансово оправданным шагом для многих студентов и профессионалов, стремящихся повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», — комментирует Дарья Скилкова, продукт -маркетинг менеджер Сравни.

Чаще всего дополнительным образованием интересовались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Нижегородской области, Краснодарского края и Свердловской области.

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