Россиянам дали советы, как не растерять рабочий настрой в праздники

Пора долгожданных новогодних праздников — время, когда можно отдохнуть, перезагрузиться и провести больше времени с близкими. Как не растерять рабочий настрой и сохранить мотивацию для новых достижений, «Газете.Ru» рассказал Михаил Гребенюк, основатель консалтинговой компании Resulting.

«Растерять рабочий настрой в праздники не получится, если есть амбициозная цель, которая зажигает и драйвит. Когда ты четко понимаешь, чего хочешь достичь, праздники становятся отличной возможностью восстановить силы для дальнейших достижений. Проблема с настроем обычно связана не с отдыхом, а с отсутствием цели, которая мотивирует и ведет вперед. Начните с размышлений именно о цели», — отметил эксперт.

В новогодние каникулы он рекомендовал максимально отключиться от дел: отдыхать, высыпаться, проводить время с друзьями и семьей. Даже просто гулять с собакой – это уже ценный вклад в восстановление.

«Чем качественнее мы отдыхаем, тем эффективнее наш мозг. Работать в праздники — плохая идея. Лучший способ сохранить баланс — слушать себя. Если вы уже чувствуете, что отдых необходим, значит, действовать нужно было раньше. Как с питанием: если вы ощутили сильный голод, пора есть уже давно наступила задолго до этого момента», — посоветовал эксперт.

Для развития во время праздников эксперт рекомендует уделить время просмотру умных подкастов, интервью, разборов и чтению.

«Подходите к чтению прагматично. Сначала сформулируйте свои цели, затем, например, через искусственный интеллект узнайте, какие навыки нужно развить, чтобы их достичь. ИИ помогает подобрать книги, полезные для запроса. Изучите краткое содержание, выделите ключевые идеи и цитаты. Если в книге есть действительно ценные мысли, прочитайте ее целиком. Так вы сэкономите время: за месяц можно проработать до 40 книг, из которых полноценно прочитать лишь 3–5. Этот подход особенно эффективен для нон-фикшн литературы — бизнес-книг, саморазвития, а художественную литературу лучше читать классическим способом», — резюмировал он.

Ранее врач объяснила, почему нельзя есть много мандаринов.