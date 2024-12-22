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Албания на год заблокирует TikTok

Власти Албании заблокируют как минимум на год TikTok в стране
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Власти Албании заблокируют платформу TikTok в стране на один год начиная с 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, чьи слова приводит издание Albanian Daily News.

Рама объяснил это решение стремлением повысить физическую и цифровую безопасность в школах. По его словам, 90% родителей в Албании потребовали заблокировать TikTok.

«Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы решили заблокировать TikTok с помощью инструментов, разработанных нашими компетентными органами», – заявил премьер-министр.

В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании, иначе ее работа на территории страны будет запрещена.

На днях генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго за несколько недель до возможного запрета сервиса в США.

Ранее Песков дал совет россиянам, заблокированным в YouTube.

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