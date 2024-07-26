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Песков дал совет россиянам, заблокированным в YouTube

Песков советует россиянам, заблокированным YouTube, идти на другие ресурсы

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MGIMO360 TV/YouTube

Западные страны продолжат «выкидывать» РФ из своих информационных ресурсов, но «выкинули из одного — можно идти в другой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия должна быть готова к тому, что ее и дальше «будут выкидывать из их ресурсов».

«Выкинули из одного — надо идти в другой. Нечего стесняться», — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом указал на то, что пока Запад не хочет слышать мнение РФ.

«Нужно подождать. Как когда нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним пытаться как-то информационно вторгаться. Пройдет время, оно начнет успокаиваться», — объяснил он.

Также Песков заявил, что законодательное регулирование в сфере информации нужно расширить на интернет, этот процесс уже идет. Он отметил, что все происходящее в интернете «напрямую связано с жизнью».

Ранее Песков прокомментировал акцию певца Shaman у посольства США.

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