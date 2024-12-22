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Россиянин отдал мошенникам 13 млн рублей, поверив в уголовное дело

«78.ru»: в Петербурге мужчина лишился 13 млн рублей, поверив мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

Предприниматель из Петербурга перевел мошенникам 13 млн рублей, поверив в возбуждение уголовного дела против него. Об этом сообщает «78.ru».

Бизнесмену поступило сообщение от знакомого, тот написал, что с мужчиной скоро свяжутся сотрудники силовых структур для обсуждения важного вопроса. Спустя некоторое время петербуржцу позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ.

Злоумышленник объяснил, что расследует дело о финансировании ВСУ и прислал потерпевшему документ, который подтверждал, что с его банковского счета были переведены средства. Чтобы вернуть деньги и избежать уголовного преследования, аферист убедил россиянина перевести все имеющиеся накопления на якобы безопасный счет. Мужчина выполнил указания мошенника и лишился 13 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге 84-летняя пенсионерка потеряла сбережения из-за мошенников. Незнакомцы представились якобы сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ее денежные средства в опасности. Под предлогом сохранности сбережений аферисты предложили ей передать их курьеру. Потерпевшая лишилась 6,2 млн рублей.

Ранее воронежский аналитик отдал мошенникам 2,6 млн рублей.

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