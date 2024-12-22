Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 на Камчатке

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным следкома, дело возбуждено по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В настоящее время следователи-криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельство произошедшего.

Самолет Ан-2 был обнаружен 22 декабря в районе горы Тундровая спустя три дня после того, как он пропал с радаров. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На борту были обнаружены три человека — один пассажир и два члена экипажа.

До этого «Известия» писали, что спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 рассказал подробности крушения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами