По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным следкома, дело возбуждено по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В настоящее время следователи-криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельство произошедшего.

Самолет Ан-2 был обнаружен 22 декабря в районе горы Тундровая спустя три дня после того, как он пропал с радаров. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На борту были обнаружены три человека — один пассажир и два члена экипажа.

До этого «Известия» писали, что спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 рассказал подробности крушения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.