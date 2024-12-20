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Россияне любят проводить зиму на природе

Подавляющее большинство россиян зимой предпочитают отдыхать на природе
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oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Оказалось, что 79,1% россиян очень ждали зимнего сезона. Многим, или 88,7%, не терпится отправиться в зимнюю поездку, а 60,7% хотели бы поехать туда, где погода летняя. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Мнения насчет того, как лучше проводить зиму, разделились почти поровну: 50,9% путешественников предпочитают расслабленный отдых, а 49,1% выбирают активные варианты досуга. Лучшим спортивным снаряжением считаются лыжи — на них зимой встают 65,7% россиян, остальным больше нравится сноуборд.

Что касается размеренного зимнего отдыха, всего 7% предпочитают городской досуг, а подавляющее большинство опрошенных, или 93%, выбираются на природу. Среди самых популярных направлений, где бронируют загородное жилье, оказались Сочи (на него приходится 11%), Ленинградская область (6,1%), Архыз (4,8%) Эсто-Садок (4,6%) и Тверь (2,6%).

Сезонные поездки за рубеж лучше планировать как можно раньше, считают 76,4% путешественников. Многие, или 95,7%, ищут недорогие билеты еще за пару месяцев до наступления декабря, и если видят выгодные предложения, не откладывают организацию отпуска.

Ранее выяснилось, куда иностранцы едут отмечать Новый год в России.

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