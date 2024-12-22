Психолог дала советы, как не опозориться на новогоднем корпоративе

Корпоративные мероприятия — отличная возможность не только для налаживания профессиональных связей, но и для укрепления дружеских отношений внутри коллектива. Однако, несмотря на положительные намерения, иногда такие встречи могут обернуться неловкими ситуациями, которые негативно сказываются на атмосфере и гармонии. О том, что стоит делать, чтобы избежать таких ситуаций, «Газете.Ru» рассказала психолог платформы «Понимаю» Ольга Баринова.

«Перед тем как идти на корпоратив, узнайте, что это за мероприятие: будет ли это формальная встреча, праздничный ужин или неформальная вечеринка? Каждый формат требует своего подхода. Подготовившись, вы сможете настроиться на нужный лад и избежать неловких ситуаций из-за неправильного понимания обстановки», — объяснила она.

Ваш выбор одежды также важен — он влияет на атмосферу и ваше самоощущение. Постарайтесь найти баланс между общим стилем мероприятия и тем, что вам удобно и близко. Это поможет вам чувствовать себя увереннее. Обратите внимание на стиль общения ваших коллег: послушайте, шутят ли они или предпочитают серьезные разговоры. Это поможет вам установить правильный контакт.

«Часто люди любят говорить о себе, но, если мы хотим лучше общаться, важно слушать собеседника. Это помогает лучше понять коллег и показывает, что нам интересно их мнение. Это также помогает избежать неловких моментов, особенно если вы не знаете, о чем говорить. Попробуйте задавать вопросы на интересные для них темы. Это поможет поддерживать разговор и избежать пауз», — посоветовал эксперт.

Когда мы общаемся с другими, важно знать свои сильные стороны, чтобы правильно себя представить. Подумайте, в чем вы хороши при общении. Это может быть способность понимать людей, умение слушать или, наоборот, умение шутить и рассказывать интересные истории. Зная свои сильные стороны, вам будет проще общаться с другими.

«Важно заранее подумать о темах, которые могут заинтересовать ваших коллег. Это могут быть общие интересы, новости из бизнеса, а также неформальные темы, связанные с хобби или предстоящими праздниками. Составив «запасной список» идей для разговоров, вы будете чувствовать себя более уверенно и сможете легко находить общие темы с собеседниками», — отметила психолог.

Когда мы общаемся, нам может казаться, что собеседник смотрит на нас как-то не так или думает о нас плохо. Но на самом деле его мысли могут быть заняты чем-то другим, и его мимика может не иметь никакого отношения к нам, а просто отражать его личные черты. Мы не можем знать, что действительно думает человек, и неверная интерпретация его поведения может испортить общение, предупредила она.

Иногда избежать неловких ситуаций не получается. Если вы оказались в такой ситуации, постарайтесь не паниковать и сохранять спокойствие, ведь паника только привлечет еще больше внимания.

«То, как вы относитесь к ситуации, влияет на восприятие ее другими людьми. Постарайтесь оставаться позитивным и не зацикливаться на мелочах. Помните, что корпоративы — это не формальные встречи, а возможность отдохнуть и пообщаться с коллегами в расслабленной обстановке», — подчеркнула эксперт.

Люди обычно не любят «идеальных» людей, они больше симпатизируют тем, кто проявляет естественность и искренность. Если вы заметили, что кто-то другой попал в неловкую ситуацию, постарайтесь поддержать его. Ваша поддержка может превратить негативный момент в что-то хорошее и повысить ваш авторитет среди коллег.

«Иногда, чтобы избежать неловкости, стоит попробовать что-то новое, даже если это выходит за пределы вашей зоны комфорта. Смелость – это не про отсутствие страха, а про преодоление. Например, если вам сложно знакомиться с новыми людьми, попробуйте подойти к кому-то из команды и начать разговор. Это поможет не только вам, но и другим коллегам, которые могут испытывать ту же застенчивость. Важно помнить, что неловкие ситуации случаются со всеми, и это совершенно нормально. Главное — научиться принимать такие моменты и обращаться с ними с юмором и пониманием. Все мы очень разные и можем дополнить друг друга и сделать совместный отдых комфортным», — резюмировала психолог.

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