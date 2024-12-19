Россиянам посоветовали не «сжигать» в авральном режиме лишние калории после праздников

После праздников многие стремятся быстро избавиться от набранных калорий, прибегая к интенсивным тренировкам и строгим диетам. Елизавета Прокудина, фитнес-тренер онлайн -платформы FitStars, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что такой подход может нанести серьезный вред здоровью и значительно затруднить дальнейшую работу над телом.

«Резкое увеличение физической активности, особенно после периода низкой подвижности, увеличивает риск травм и перетренированности. Мышцы, не готовые к интенсивной нагрузке, легко перенапрягаются, что может привести к воспалительным процессам и снижению общей физической активности», — объяснила она.

Диеты, рассчитанные на резкое снижение калорийности, не менее опасны.

«Организм лишается необходимых питательных веществ, что негативно сказывается на работе иммунной системы, обмене веществ и гормональном балансе. Повышение уровня кортизола, гормона стресса, вызванного строгими ограничениями и интенсивной физической нагрузкой, не только замедляет процесс восстановления, но и способствует накоплению жира. Это может свести на нет все усилия, превратив попытку «исправить» последствия праздников в источник дополнительного стресса», — подчеркнула тренер.

Возвращаться к ЗОЖ-режиму надо постепенно. Восстановление начинается с рационального подхода к питанию: добавление овощей, фруктов, нежирного белка и сложных углеводов, а также восстановление водного баланса. Физическая активность должна быть умеренной: прогулки, плавание и йога помогут мягко запустить метаболизм и подготовить тело к более сложным нагрузкам. Осознанное питание, или mindful eating, также играет ключевую роль. Медленный прием пищи и внимание к сигналам тела помогут избежать переедания и сохранить контроль над рационом.

«Для предотвращения стресса рекомендуется включить в распорядок дня релаксационные практики, такие как медитация или дыхательные упражнения. Ведение дневника питания и физической активности поможет отслеживать прогресс, находить баланс между нагрузками и отдыхом. Главное — фокусироваться на долгосрочных результатах, а не на краткосрочных решениях. Постепенность, удовольствие от процесса и забота о себе создадут основу для устойчивых изменений, которые сохранятся намного дольше, чем эффект авральных тренировок и диет», — посоветовала она.

Если нет возможности посещать спортзал, на помощь придут онлайн-тренировки. Для постепенного возвращения к здоровому образу жизни важно выбирать программы, рассчитанные на начальный или средний уровень подготовки, чтобы избежать перегрузки и травм. Важно начинать с коротких сессий 15–20 минут, постепенно увеличивая длительность и сложность упражнений.

«Я советую возвращаться к активному образу жизни мягко и рекомендую начинать самостоятельные тренировки дома по видео — курс должен быть составлен профессиональным тренером, это обязательно — например, «Йога для начинающих» или «Функциональный тренинг», помогут разогреть мышцы и вернуть гибкость без риска. Для тех, кто предпочитает интенсивные тренировки, можно обратить внимание на адаптивные кардио-сессии. Если вы ищете что-то расслабляющее — курсы медитации с элементами растяжки помогут вернуться в спортивный режим», — резюмировала она.

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