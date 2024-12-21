Умерла актриса Ирена Баженова

Сегодня стало известно о кончине актрисы и балерины Ирены Баженовой. Об этом сообщило руководство Мариинского театра.

«19 декабря на 89-м году жизни умерла после продолжительной болезни Ирена Леонидовна Баженова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», – говорится в некрологе.

Ирена Баженова завершила обучение в Ленинградском хореографическом училище в 1953 году под руководством преподавателя Феи Балабиной. После окончания училища она посвятила 24 года своей жизни Кировскому (ныне Мариинскому) театру, где успешно выступала в качестве солистки и педагога. В 1964 году она сыграла роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица», которая стала одной из её знаковых работ.

С 1976 года Баженова начала преподавать в своем альма-матер, где в течение двух десятилетий обучала классическому танцу, воспитывая будущих балерин. Среди её учеников можно назвать таких артисток, как Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

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