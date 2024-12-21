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Оренбургское войсковое казачье общество избрало нового атамана

Игорь Цыганов стал новым атаманом Оренбургского казачьего общества
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Телеграм-канал «Российское казачество»

По итогам отчетно-выборного круга Оренбургского войскового казачьего общества новым атаманом стал Игорь Цыганов, сообщается в Telegram-канале «Российское казачество».

Как отметил избранный атаман, он планирует продолжать дело Владимира Романова, который был атаманом последние 15 лет.

«Мы не имеем права при поднятой высокой планке Владимира Ивановича опускать ее и как-то работать иначе», — сказал он.

С 2019 года Игорь Цыганов занимал должность атамана второго казачьего военного отдела ОВКО, а в июне 2024 стал заместителем войскового атамана по Челябинской области.

Напомним, с 2010 года атаманом Оренбургского казачьего общества был Владимир Романов.

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