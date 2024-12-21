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Петербуржец лег на плановую операцию, но остался со сломанным носом и выбитыми зубами

Пациент петербургской больницы получил увечья, когда лег на плановую операцию
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге молодой человек получил увечья в больнице вместо плановой операции. Об этом он сам рассказал 78.ru.

На днях 20-летний Максим приехал в Елизаветинскую больницу на операцию по исправлению перегородки носа. В процедурном кабинете ему стало плохо после укола, который ему сделали, не уточнив наличие противопоказаний, хотя в карточке у пациента была информация об аллергии. Несмотря на ухудшение самочувствия, молодого человека отправили в палату, в этот момент он потерял сознание.

«Потом потемнело в глазах, и больше ничего не помню. Как мне рассказали позже, когда я потерял сознание, то упал и ударился об угол железной двери», — пояснил Максим.

Когда он очнулся, обнаружил швы на голове, сломанный нос и отсутствие передних зубов. При этом все лицо было в гематомах и ссадинах. Мать юноши говорит, что врачи никого, в частности участкового, не пускают к Максиму без объяснения причин. Женщина обратилась в Комитет по здравоохранению, полицию и к адвокатам в надежде разобраться в ситуации. В больнице случившееся пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что женщина прожила более двух лет с ножницами в брюшной полости, забытыми во время операции.

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