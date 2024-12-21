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Самолет Ethiopian Airlines дважды взлетал и возвращался в Домодедово из-за неисправности

Направлявшийся в Аддис-Абебу самолет дважды за четыре часа вернулся в Домодедово
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Gerard Bottino/Global Look Press

Самолет Ethiopian Airlines дважды пытался улететь из Домодедово, но всякий раз возвращался из-за неисправности автопилота. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Вечером 20 декабря рейс Boeing 787 Dreamliner, вылетавший рейсом ETH761 в Аддис-Абебу, отправился из Домодедово. Поднявшись на высоту 5500 метров и находясь в 53 км юго-западнее Москвы, пилоты доложили диспетчеру о проблеме и решили вернуться в аэропорт. Через час самолет совершил успешную посадку.

Лайнер отправили на ремонт, работы были закончены спустя четыре часа. Экипаж вновь поднял борт в небо, но при наборе высоте выяснилось, что автопилот по-прежнему недоступен. Командир воздушного судна сообщил о решении вернуться на аэродром вылета. В итоге борт отстранили от полетов, его до сих пор ремонтируют, а пассажиры ждут вылета уже более 12 часов.

Ранее вылет рейса Москва — Шарм-эш-Шейх задержали более чем на сутки.

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