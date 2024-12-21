В Чите мужчина попытался ограбить трех женщин за 40 минут и попался

Грабитель из Читы за 40 минут напал на трех человек

В Чите мужчина за 40 минут успел напасть на трех женщин и похитить один телефон, сообщили в полиции Забайкальского края.

На трех горожанок в утреннее время напал грабитель 2001 года рождения, уже судимый за имущественные преступления. Сначала он, находясь во дворе одного из домов на улице Чайковского, набросился на 55-летнюю местную жительницу, которая шла на работу. Молодой человек ударил ее и отобрал телефон.

«Затем злоумышленник направился в подъезд соседнего дома где попытался ограбить 24-летнюю девушку, он также нанес ей телесные повреждения, намереваясь похитить сумку с ноутбуком и смартфон. Однако, читинка стала звать на помощь, это спугнуло налетчика. Скрываясь с места преступления, он попытался вырвать из рук сумку уже у 60-летней женщины, которая переходила дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства.

Юношу задержали и отправили под арест, его подозревают в разбое и покушении на два грабежа.

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