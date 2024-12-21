Политолог назвала формат «Прямой линии» уникальным для всего мира

Политолог Кислицына: Путин владеет всеми темами о России и мире

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным показала, что он владеет всеми темами, касающимися внутренней и внешней политики России, рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

По ее словам, Владимир Путин готов к любым вопросам.

«Важно, что «Прямая линия» является очень открытым мероприятием. Путин готов общаться со всеми, включая иностранных журналистов. Все хотели задать свои вопросы на различные темы, никто их не ограничивал. Президент полноценно ответил на все вопросы», — отметила Кислицына.

Она добавила, что программа «Время Героев» стала одной из важнейших тем, затронутых в ходе «Прямой линии».

«Мне кажется, что президент видит участников программы будущими кадрами нашей страны. Именно поэтому аналоги программы будут запущены и в регионах», — сказала она.

По мнению Кислицыной, Владимир Путин воспринимает Россию как одну большую семью.

«Владимир Путин много говорил «у нас дома», отвечая на разные вопросы. Этим он подчеркивал все наше национальное пространство как единое и неделимое», — сказала она.

С ней согласна и политолог Алена Август. Она отметила, что «Прямая линия» с президентом прошла по-теплому и искренне.

«Президент был не только тем мощным политиком, способным принимать сильные решение в сложных ситуациях, но и человеком с переживаниями и эмоциями. Это было очень ценно», — сказала она.

По мнению Август, самая главная мысль прошедшей «Прямой линии» — думать о доме.

«Россия – это большая семья. Конечно, есть много вопросов о внешней политике, но особый акцент, конечно, делается на том, какие вопросы еще остались нерешенными внутри страны. Президент особо обращает внимание на то, кому надо помочь», — сказала политолог.

Напомним, 19 декабря прошла «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась 4 часа 27 минут.