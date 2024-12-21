Депутат Госдумы предложил ужесточить контроль за пиротехникой

Пришло время задуматься о мерах регулирования пиротехники, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.
По его мнению, если раньше пиротехника наносила увечья людям, то в нынешних условиях она стала представлять куда большую опасность.
«Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог — реальные убытки и уголовные сроки», — написал он.
Кирьянов отметил, что сейчас любой человек может купить некачественную китайскую пиротехнику, а потом случаются несчастные случаи или диверсионные атаки.
«Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев. Бенгальские огни — максимум, что можно оставить для новогоднего настроения», — заявил депутат.
По его словам, многие работники банков, курьеры и таксисты научились распознавать жертв мошенников.
«Они переубеждают таких людей, помогают предотвратить преступления. Продавцы фейерверков также могут сыграть свою роль», — сказал он.
Кирьянов подчеркнул, что новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций.
Ранее стало известно, что мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в Москве.