Депутат Госдумы предложил ужесточить контроль за пиротехникой

Пришло время задуматься о мерах регулирования пиротехники, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.

По его мнению, если раньше пиротехника наносила увечья людям, то в нынешних условиях она стала представлять куда большую опасность.

«Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог — реальные убытки и уголовные сроки», — написал он.

Кирьянов отметил, что сейчас любой человек может купить некачественную китайскую пиротехнику, а потом случаются несчастные случаи или диверсионные атаки.

«Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев. Бенгальские огни — максимум, что можно оставить для новогоднего настроения», — заявил депутат.

По его словам, многие работники банков, курьеры и таксисты научились распознавать жертв мошенников.

«Они переубеждают таких людей, помогают предотвратить преступления. Продавцы фейерверков также могут сыграть свою роль», — сказал он.

Кирьянов подчеркнул, что новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций.

Ранее стало известно, что мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в Москве.