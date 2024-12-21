Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы предложил ужесточить контроль за пиротехникой

Депутат Кирьянов: пиротехника стала представлять большую угрозу
close
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Пришло время задуматься о мерах регулирования пиротехники, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.

По его мнению, если раньше пиротехника наносила увечья людям, то в нынешних условиях она стала представлять куда большую опасность.

«Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог — реальные убытки и уголовные сроки», — написал он.

Кирьянов отметил, что сейчас любой человек может купить некачественную китайскую пиротехнику, а потом случаются несчастные случаи или диверсионные атаки.

«Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев. Бенгальские огни — максимум, что можно оставить для новогоднего настроения», — заявил депутат.

По его словам, многие работники банков, курьеры и таксисты научились распознавать жертв мошенников.

«Они переубеждают таких людей, помогают предотвратить преступления. Продавцы фейерверков также могут сыграть свою роль», — сказал он.

Кирьянов подчеркнул, что новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций.

Ранее стало известно, что мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами