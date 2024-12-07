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В Калининграде хозяин избил молотком собаку за медленное исполнение его команды

Калининградец изувечил свою собаку за то, что она медленно шла к нему по команде

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Shutterstock

Житель Калининграда изувечил собаку за медленное исполнение его команды, сообщили в полиции региона.

Недавно жительница дома на улице Полковника Сафронова обратилась к правоохранителям, чтобы заявить на своего сына. Женщина объяснила, что он жестоко избил их домашнюю собаку по кличке Лада молотком. Сотрудники МВД забрали искалеченное животное и отвезли в ветклинику, там выяснилось, что Лада нуждается в срочной дорогостоящей операции, на которую у ее хозяйки не было денег.

В итоге собаку прооперировали бесплатно, а ее мучителя задержали. Мужчина пояснил, что применил силу, так как питомец, по его мнению, не сразу отозвался на команду. Калининградца заключили под административный арест на 12 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным.

Ранее жители подмосковного ЖК отобрали у соседа собаку, которую он бил плеткой.

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